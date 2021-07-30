Всего одно условие: Литва сказала, после чего не введет санкции против Беларуси

Названо условие, при котором Литва не будет настаивать на новых санкциях против Беларуси. Фото: DELFI | Andrius Ufartas

Глава МИД Литвы заявил 29 июля о том, что Литва готова не требовать от ЕС введения новых санкции против Минска, если белорусские власти остановят поток нелегальных мигрантов, цитирует ТАСС.

По словам Габриэлюса Ландсбергиса, уже идет обсуждение остановки наплыва нелегалов из Африки и стран Азии.

- Определенный диалог идет, и мы сказали, что ни Литва, ни Евросоюз не будут предлагать новые санкции (в отношении Беларуси - Прим.), если поток нелегальных мигрантов остановится, - утверждал он.

Ранее на сайте Службы охраны государственной границы при МВД Литвы появилась информация о том, что с начала года на границе с Беларусью задержано уже 3145 мигрантов из африканских и азиатских государств. Это уже почти в 40 раз больше, чем за весь 2020-ый год. Наибольшее число мигрантов - около 2,5 тысячи человек пересекли белорусско-литовскую границу в июле 2021-го. Большинство из них - жители Ирана или представившееся таковыми, а также десятки граждан Конго, Камеруна, Сирии, России, Ирана, Афганистана и других стран.

В конце июня Александр Лукашенко комментировал ситуацию с нелегальной миграцией и заявлял, что Беларусь была барьером на пути наркотрафика и нелегальной миграции в ЕС. Но с учетом политического давления коллективного Запада Минск может подумать о том, стоит ли дальше продолжать это делать.

- Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы защищали вас, как и прежде? - заявлял он.

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