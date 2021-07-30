Фотофакт. В Минске на проспекте Независимости опрокинулся и загорелся бус с арбузами: пострадал водитель

Бус "Фольксваген" практически развалился в ДТП. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Вечером в четверг, 29 июля, в Минске на проспекте Независимости горела машина. Подробности пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила в официальном телеграм-канале.

После ДТП машина загорелась. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

ДТП произошло на минском проспекте Независимости, рядом с домом 191-Б. Предварительно, 52-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген», проезжая по проспекту Независимости от улицы Острошицкой в сторону улицы Героев 120-ой дивизии из-за технеисправности машины не справился с управлением и врезался в бордюрный камень. После наезда машина опрокинулась и загорелась. На место выезжал наряд МЧС.

В аварии пострадал водитель микроавтобуса, его доставили в больницу. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

- В результате аварии пострадал водитель микроавтобуса, он госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, - добавили в пресс-службе.