Чем болели белорусы в 2020: больше инфекций, паразитов и болезней органов дыхания

Белорусы стали больше болеть инфекционными заболеваниями и болезнями органов дыхания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна картина заболеваемости белорусов за 2020 год в официальных цифрах. Анализ публикует БелНовости со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

8 648 000 заболеваний в 2020 году было зафиксировано с диагнозом, установленным впервые. Это больше, чем в предыдущие годы. В 2019 диагнозов, установленных впервые, было почти на 600 000 меньше, а в 2015 – на 900 000.

4,7 млн случаев из общего количества заболеваний пришлось на болезни органов дыхания. Это на 686 500 больше, чем в 2019 году. Стало больше некоторых инфекционных и паразитарных болезней, причем существенно: 627 400 случаев против 308 700 в 2019-м.

Заболеваемость в других сферах снижается. Меньше зарегистрировано случаев новообразований, болезней крови, эндокринной и нервной системы, органов слуха, зрения, пищеварения. Пошла вниз и статистика психических расстройств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Переключение на обычную жизнь с ее заботами важно для сохранения психического здоровья»: психолог о том, как справляться с потоком негативных новостей

С психологом Анной Матуляк поговорили о том, как справляться с чувствами, которые вызывают плохие новости, стыдно ли публиковать в соцсетях цветы, если много людей находится в трудной ситуации, и как помочь себе, когда захлестывает тревога. ПОДРОБНОСТИ.

Как краснопольские женщины научили мужей фитнесу: где еще в Беларуси работает система дополнительного образования взрослых

Лишь каждый седьмой житель Беларуси в возрасте от 25 до 64 лет получает образование, но эксперты надеются, что ситуация улучшится. ПОДРОБНОСТИ.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 30 июля 2021 года: коронавирус атакует Олимпиаду, Беларусь получила кредит на борьбу с пандемией и прививает иностранцев

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на пятницу, 30 июля 2021 года. ПОДРОБНОСТИ.