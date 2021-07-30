Отменяем операцию. В Следственном комитете рассказали о новом предлоге, под которым кибермошенники заберут ваши деньги

Мошенник убедил женщину установить программу удаленного доступа и украл ее деньги под предлогом отмены банковской операции. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Телефонные мошенники выдумали новый предлог, чтобы убедить жертву предоставить им доступ к счетам. О таком случае рассказали в Следственном комитете.

29-летней жительнице Гродно позвонили в мессенджере Viber. Неизвестный представился сотрудником банка и сказал, что с банковской карты женщины кто-то оплачивает товары в интернет-магазине. Женщина сказала, что ничего не покупает. Лже-сотрудник банка сказал, что может отменить операцию, но для этого женщина должна установить на свой телефон программу удаленного доступа. Женщина выполнила все, что предложил ей сделать мошенник. Через какое-то время ей посыпались смс о списании денег.

Женщина успела связаться с банком и заблокировать карту. Злоумышленники не успели полностью опустошить ее счет, но похитили значительную сумму – более четырех тысяч рублей.

-Следователем допрошена потерпевшая, запрошены сведения о движении денежных средств по карт-счету местной жительницы, осмотрен ее мобильный телефон. В настоящее время планируется направление международных просьб об оказании правовой помощи, - рассказали в Следственном комитете.

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