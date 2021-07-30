Стало известно, почему в Беларуси закрыли благотворительный проект «Имена»

Проект "Имена" намерен оспаривать решение о ликвидации. Фото: Instagram @imenamag

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Беларуси ликвидирую свыше 40 неправительственных организаций (НГО). Среди которых благотворительные проекты, просветительские учреждения, экологические организации, культурные, информационные, правозащитные центры. В их числе и известный благотворительный проект «Имена».

На своей странице в Фейсбуке основательница платформы «Имена» Катерина Синюк рассказала, почему было принято решение о ликвидации проекта. Она опубликовала на странице фото официального уведомления из Мингорисполкома о причине ликвидации «Имена». Однако считает, что документ был отправлен по ошибке или содержит ошибку.

Так в уведомлении говорится, что причина ликвидации благотворительного проекта «Имена»: «неосуществление предпринимательской деятельности в течение 24 месяцев».

Катерина Синюк опубликовала уведомление о ликвидации проекта "Имена" в своем Facebook. Фото: Facebook Katerina Siniuk

- Мы НЕ должны уплачивать какие-либо налоги на прибыль, если мы как благотворительная организация НЕ ведем предпринимательскую деятельность, - пояснила Синюк в своей публикации в соцсети (орфография сохранена - Прим.). - Это, вероятно, прислали по ошибке, и не только нам. Потому что устно назвали причину ликвидации другую. Что мы якобы вели деятельность, не соответствующую уставу.

Также основательница проекта «Имена» подчеркнула, что юридически ликвидация организации так же является невозможной из-за того, что ее счета под арестом.

- Наши счета арестованы. А чтобы ликвидироваться, надо выплатить всем - все. Проектам - все пожертвования, которые собрали и еще не перечислили. Сотрудникам - зарплаты, отпуска, компенсации. Да всем контрагентам, кому должны. Таков закон. Надо со всеми рассчитаться, а после - ликвидироваться. А мы не можем. Счета же арестованы, - подытожила Катерина Синюк.

Ранее в Инстаграме проекта сообщалось, что проект намерен оспаривать решение о ликвидации, так как считает его необоснованным. На данный момент готовится иск в суд.

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