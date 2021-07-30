Жара до +31 и кратковременный дождь: вот с чего начнется август в Беларуси

С 1 августа из Беларуси тепло не пропадет. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, какой будет погода в последние дни июля. Непродолжительные дожди, местами с грозами, но все еще около +30…+32 градусов в южных регионах обещают синоптики на 30 - 31 июля.

А какой будет погода в первый день августа? Такая информация появилась на сайте pogoda.by. В воскресенье, 1 августа, влиять на белорусскую погоду будут атмосферные фронты, которые сместятся на территорию республики с юго-западной части Европы. В течение суток погода будет облачной с прояснениями, непродолжительные дожди пройдут на большей части страны. Но в некоторых регионах возможны и грозы. Ветер днем умеренный юго-западного направления, но при грозах - порывистый.

В ночные часы температура опустится до +13…+20 градусов, но днем все еще будет тепло - в среднем около +23…+29 выше ноля, и по-прежнему очень жарко в южных районах не меньше +30…+31 градусов.

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