В Минске ипэшник принес в обменник 145 тысяч фальшивых рублей РФ, зная об этом: вот что ему будет

В Минске предприниматель обменял в банке крупную сумму поддельной валюты. Фото: стоп-кадр | видео ГУВД Мингорисполкома

Информация об инциденте с обменом в банке крупной суммы поддельной валюты появилась в телеграм-канале «Милиция Минска».

В одном из банков Минска при пересчете кассы выявили 145 тысяч поддельных купюр рублей России и обратились в милицию. Столичным оперативникам по борьбе с экономическими преступлениями удалось выяснить, кто принес фальшивки в банк.

Злоумышленником оказался 34-летний ипэшник, мужчину задержали. Предприниматель рассказал правоохранителям, что поддельную наличность ему привез из командировки в Россию 31-летний работник. Подчиненный ездил в Россию за товаром, а вернулся с пачкой поддельных денег. Предприниматель решил обменять фальшивки в банке.

- Во время операции по обмену фальшивых рублей РФ на доллары, кассир, которая работала в банке всего неделю, не распознала поддельную валюту по своей неопытности. Поэтому подозреваемому все удалось осуществить. Однако обман все-таки раскрылся при пересчете, - пояснили в пресс-службе.

Сейчас в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по подозрению в сбыте поддельных денег.

В милиции напомнили, что обнаружив купюру с признаками подделки, ею нельзя целенаправленно расплачиваться. Но необходимо пойти в банк и проверить купюру на подлинность.

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