Будет медаль? Белорус Максим Недосеков прыгнул в высоту на 2,28 и вышел в финал на Олимпиаде

Максим Недосеков вышел в финал на Олимпиаде в Токио. Иллюстративное фото, Фото: БФЛА.

Максим Недосеков будет бороться за олимпийское золото в прыжках в высоту. Белорусский спортсмен вышел в финал на Олимпийских играх в Токио, пишет БЕЛТА.

Недосеков прыгнул в высоту с результатом 2 м 28 см, это была его лучшая попытка. Второй белорусский спортсмен, Дмитрий Набоков, выбыл из борьбы за медали. Он прыгнул на 2 м 25 см.

Всего в финале олимпийских соревнований по прыжкам в высоту среди мужчин участвуют 12 атлетов. Болеть за Максима Недосекова будем 1 августа в 13.10.

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