Два молодых гродненца сдавали несуществующие квартиры. А вы не попались?

Квартиры с вот такими симпатичными интерьерами предлагали в аренду двое парней из Гродно. Никаких квартир не было, фото мошенники брали из интернета. Фото: Скрин из видео МВД.

В Гродно поймали двоих мошенников, которые «кидали» желающих снять жилье. Парни размещали в интернете объявления о сдаче квартир. За аренду просили недорого, объявления иллюстрировали фотографиями жилья с хорошим ремонтом. Когда находились желающие снять квартиру, с них требовали предоплату. Как только деньги оказывались на счетах мошенников, они тут же обрывали переписку и отправляли «клиентов» в бан.

Более десяти человек пострадали от мошенников в Гродно, еще несколько фактов зарегистрировано в других областях. Правоохранительные органы предполагают, что жертв мошенников может быть больше. Если вас тоже обманули таким образом, звоните по телефонам 8 (0152) 79-68-06 или 102.

Сейчас оба мошенника, одному из которых 19, а второму 20 лет, задержаны, возбуждены уголовные дела, сообщили в МВД.

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