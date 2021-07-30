1,2 миллиона просмотров в TikTok набрало видео о белорусском Тунисе. Посмотрите его, завораживает!

"Белоруссий Тунис" покоряет соцсети. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Ранее «Комсомолка» уже рассказывала об озере Каташи в Кобринском районе, которое местные жители называют Ибицей, а туристы - «белорусским Тунисом».

Озеро под Кобрином пользуется популярностью у туристов. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Блогер и фотокорреспондент «Комсомолки» Дмитрий Ласько лично опробовал белорусский Тунис. А его оригинальное видео с кадрами «КаташИбицы» в соцсети TikTok на канале о путешествиях @Belarus360 всего за три дня набрало 1,2 миллиона просмотров, более 93 тысяч «нравится» и свыше 1300 комментариев.

На озере есть, как оборудованные, так и дикие пляжи. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Кристально чистая вода и бесконечный белоснежный песок делают это место по-настоящему волшебным, - поделился впечатлениями наш корреспондент.

Озеро Каташи любят за белоснежный песок на пляже. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Однако не все пользователи разделили восторги нашего фотографа и видеографа. Люди, которые говорили, что они местные жители, писали в комментариях, что в сезон озеро очень замусорено, сомневались в том удобен ли отдых здесь с детьми, сетовали на то, что отдыхающие в палатках шумят по ночам. Другие же пользователи благодарили за локацию, мол, можно прекрасно отдохнуть и выезжая за пределы Беларуси. Что сказать - сколько людей, столько и мнений.

Под Кобрином есть белорусская Ибица. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Вода на Каташах довольно прозрачная. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

А вы отдыхали на озере Каташи под Кобрином?

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