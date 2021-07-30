«Обе плавать не умели, но решили искупнуться»: 13-летняя девочка утонула в Копыльском районе

Утонувшая девочка была из семьи на учете СОП. Фото: СК

В Следственном комитете рассказали о трагедии, которая произошла на территории Копыльского района. Вечером 28 июля в озере рядом с деревней Трухановичи утонула 13 летняя девочка.

Сообщается, что на водоем школьница пошла с 12-летней подружкой. Озеро, где купались несовершеннолетние девочки не было оборудовано для купания. Трагедии избежать не удалось.

- В какой-то момент на озере 13-летняя девочка оступилась и резко ушла под воду. Малолетняя подруга помочь ей не смогла. Тело утонувшей школьницы из воды достал местный житель, - прокомментировали в СК.

По факту происшествия идет проверка, назначена судмедэкспертиза. В СК сообщили также, что семья погибшей девочки находилась в социально опасном положении.

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