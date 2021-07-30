Дерево упало на едущий автомобиль в Столинском районе, водителя зажало в салоне

Дерево упало на автомобиль, когда тот ехал по дороге. Фото: МЧС.
Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось 29 июля в Столинском районе, в деревне Семигостичи.
В 13.49 из Семигостичей поступил вызов в дежурную службу МЧС. На автомобиль, который ехал по дороге, упало дерево. Дерево сломало сильным порывом ветра.
Водитель оказался зажат в салоне автомобиля. Чтобы достать человека, спасателям пришлось сначала распилить дерево и убрать его по частям, а потом распилить и машину.
-Сняли клеммы с аккумулятора, приподняли крышу, срезали стойки и аккуратно при помощи аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего, - рассказали в пресс-службе МЧС.
Водитель госпитализирован, у него травмы различной тяжести.
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