В Беларуси начали давать деньги тем, кто вакцинировался от COVID-19! Вот на каком предприятии уже платят

На МТЗ вакцинированным работникам обещают премию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси начали выплачивать премии тем, кто вакцинировался от COVID-19. Первым это начало практиковать ОАО «МТЗ». Администрация в официальном телеграм-канале предприятия сообщила, что принято решение выплачивать каждому, кто привился, материальное поощрение.

Размер премии за вакцинацию – 80 белорусских рублей. Чтобы ее получить, нужно принести в отдел кадров сертификат о вакцинации. Деньги выдадут только тем, кто прошел полный курс – сделал два укола.

Те работники ОАО «МТЗ», кто привился до того, как было принято решение о премировании, тоже получат деньги, предъявив сертификат, уточнили на предприятии.

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