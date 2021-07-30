В Минске во всех школах к 1 сентября установят турникеты и добавят по две дополнительные камеры

Все школы Минска оборудуют турникетами. Фото: кадр из видео Минск-Новости.

В минских школах к новому учебному году усилят безопасность. Как это будет, рассказывает агентство Минск-Новости.

Практически все столичные школы уже оборудованы системами видеонаблюдения. К 1 сентября планируется установить в каждой из них две дополнительные камеры. Смысл в том, что эти суперсовременные устройства смогут распознавать лица и считывать эмоции. Информация будет передаваться в республиканскую базу данных МВД.

Также все минские школы к началу учебного года будут оборудованы турникетами. Об этом агентству рассказала председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова. Виды и модели этого оборудования школы будут выбирать в зависимости от своих потребностей – турникеты будут пропускать в здание по электронным картам, отпечаткам пальцев или считывать лица. Приобрести турникеты помогают спонсоры.

У родителей будет возможность прийти в школу, чтобы пообщаться с администрацией или учителями, но для этого надо будет предварительно согласовать время посещения. На территорию школ (спортивные площадки, физкультурные комплексы) доступ останется свободным.

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