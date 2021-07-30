Мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями: Лукашенко прокомментировал ситуацию со свободой слова в Беларуси

В Беларуси завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле, заявил Лукашенко. Фото: president.gov.by

В Беларуси завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле. Такое заявление сделал 30 июля президент Александр Лукашенко во время встречи с представителями местной вертикали, где обсуждались актуальные вопросы общественно-политической обстановки.

– Завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле. Здесь важно понимать: мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями. Упаси Господь. Вырезать разные точки зрения – пропадет страна. Просто свобода слова, которую мы защищаем, сегодня переросла в экстремистскую деятельность, – заявил Лукашенко, его цитирует БЕЛТА.

По его словам, власть всегда воспринимала критику адекватно.

– Одна история – критиковать власть. И мы всегда воспринимали критику адекватно. Другая – призывать к бунту и кровавым расправам с теми, кто не поддерживает революционные настроения. Нагнетать атмосферу страха и недоверия через сфабрикованные «сливы», кибератаки и доступ к личным данным, – сказал он.

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