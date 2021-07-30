Лукашенко: «Главная цель западных санкций – оставить белорусский народ без зарплат и пенсий»

Лукашенко назвал главную цель западных санкций. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 30 июля, проводит встречу с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Он назвал главную цель западных санкций, передает БЕЛТА.

- С таким размахом ограничительных мер мы еще не сталкивались, хотя мы это не драматизирует. Да, Запад прекрасно понимает всю ущербность санкционной тактики для самого себя. Поэтому он и вводит санкции поэтапно – пакетно. Они как бы нащупывают наши болевые точки. И прежде всего бьют по экспортным отраслям белорусской экономики, в числе которых машиностроение, нефтехимия, калийная отрасль и другие. Но главная цель западных санкций – оставить белорусский народ без зарплат, пенсий, пособий, образования, медобсдуживания и вызвать недовольство белорусов, - заявил Лукашенко.

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