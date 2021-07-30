Лукашенко – о проекте новой Конституции: «Это концепт будущего Беларуси»

Лукашенко прокомментировал проект новой Конституции Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июля, в пятницу, проводит встречу с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Он прокомментировал проект новой Конституции. Об этом сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, говоря об обеспечении безопасности и порядка на современном этапе, обратил внимание, что необходимо разъяснять населению принимаемые законодательные изменения. И отметил, что особенно это важно сейчас, когда идет работа над проектом новой Конституции.

- Предлагаемые изменения в Конституцию – концепт будущего Беларуси. Будущего, которое обсуждалось на диалоговых площадках, в трудовых и учебных коллективах, в общественных объединениях. Все те, кто хотел принять участие в данном обсуждении, были услышаны, - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что для того, чтобы принять Конституцию, предстоит провести референдум, и он должен пройти на образцовом уровне.

- Сейчас пытаются много разных фейков травить на этой почве. Я хотел бы еще раз подчеркнуть: мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля 2022 года. Все так и будет, - подытожил президент.

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