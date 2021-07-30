Лукашенко назвал ключевой принцип любой деятельности в Беларуси. Фото: president.gov.by

Любая деятельность в Беларуси (общественная, политическая) должна обязательно соотноситься с вектором государственной политики. Такое заявление сделал президент Александр Лукашенко 30 июля во время встречи с активом местной вертикали, где обсуждались актуальные вопросы общественно-политической обстановки.

– Ключевой принцип – не навреди государству. Любая деятельность – общественная, политическая – наряду с неукоснительным соблюдением закона должна обязательно соотноситься с вектором государственной политики, – считает Лукашенко, его слова приводит БЕЛТА.

Он добавил, что у разных людей могут быть разные мнения, но призывы к действиям, направленным против страны и курса, одобренного большинством, недопустимы.

– Это как минимум попрание так называемых демократических норм, – высказал мнение Лукашенко.

Ранее он прокомментировал ситуацию со свободой слова в республике, заявив, что не борется с инакомыслием.

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