Лукашенко – про закрытое воздушное пространство: «Кому они хуже сделали? Только себе»

Лукашенко прокомментировал закрытое воздушное пространство. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 30 июля, проводит встречу с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Он прокомментировал закрытое воздушное пространство и напомнил, что попытки дискредитации Беларуси на международной арене не прекращаются с августа 2020 года, передает БЕЛТА.

- Попытки дискредитации нашей страны на международной арене не прекращаются с августа 2020 года. Мы наблюдаем целую серию бессмысленных непрекращающихся демаршей, особенно по периметру границ, - сказал Лукашенко.

По его словам, апогеем абсурда стало закрытие воздушного пространства после того, как белорусские власти отреагировали на террористическую угрозу в небе.

- Ну и кому они хуже сделали? Только себе. Политическая поддержка «беглых», как мы видим, ни к чему не привела и свелась лишь к их бесконечным гастролям в духе «Байден нам поможет». Говорят, что он печенюшками какими-то угостил, - отметил президент.

Александр Лукашенко добавил, что следующим шагом может стать давление на партнеров Беларуси.

- И в этих условиях нам очень важно оставаться надежным, последовательным и предсказуемым субъектом международных отношений. Неукоснительно соблюдать все договоренности с дружественными странами, - подчеркнул Лукашенко.

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