В каком случае в Беларусь могут быть введены российские войска, рассказал Лукашенко

Вопрос о размещении российских баз в Беларуси никогда не обсуждался на уровне президентов, заявил Лукашенко. Фото: president.gov.by

Вопрос о размещении российских баз в Беларуси никогда не обсуждался на уровне президентов. Об этом заявил 30 июля президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, сообщили в его пресс-службе.

По словам Лукашенко, на Западе в очередной раз обеспокоились белорусско-российскими учениями, которые пройдут в сентябре.

– По меньшей мере смешно это все слышать. Сколько учений они провели у наших границ? Они нас критикуют: вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, мы же не паримся по поводу того, что они создали кучу этих баз в Европе. Их же море там, чего вы нам предъявляете претензии? – сказал он, добавив, что «никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях».

При этом Лукашенко заявил, что в случае необходимости российские войска могут быть введены в Беларусь.

– Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений – они будут здесь размещены незамедлительно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные Силы. Не считая «территориалов», мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные Силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем, – сказал Лукашенко.

Также он в очередной раз повторил, что сегодня в этом нет абсолютно никакой необходимости.

– В острый период в августе прошлого года, когда-то кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело, я не ввел никакие вооруженные силы, ни с России, ни с Украины, ни с других стран. Мы с этой бедой справились сами. Вот моя позиция, – добавил он.

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