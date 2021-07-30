Лукашенко: «Чтобы не потерять хлеб, нам нужно ускориться с уборкой урожая»

Лукашенко заявил, что нужно ускориться с уборкой урожая Фото: Инна КОРСАК

Президент Беларуси 30 июля, в пятницу, проводит встречу с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Он заявил, что нужно ускорить с уборкой урожая, чтобы не потерять хлеб, сообщает БЕЛТА.

- Я хотел бы обратить внимание на продовольственную безопасность. В 2021 году мы с опозданием провели посевную компанию. Это было связано с погодными условиями. Теперь наша основная задача – вырастить и сохранить урожай. Аномальная жара и ливни свои коррективы внесли. Чтобы не потерять хлеб, нужно ускориться с уборкой урожая. Сейчас каждый килограмм зерна будет буквально на вес золота, - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что мировые цены на продовольствие растут лавинообразно.

- Да, это плохо. Но для нас это шанс продать свою продукцию очень дорого, - сказал президент.

Александр Лукашенко также подчеркнул важность своевременно рассчитываться с тружениками.

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