В Латвии возбудили уголовное дело по инциденту с самолетом Ryanair в Минске

В Латвии возбудили уголовное дело по инциденту с самолетом Ryanair в Минск. Фото: pixabay

Полиция Латвии начала уголовный процесс по делу об инциденте с пассажирским самолетом Ryanair, который произошел в минском аэропорту в мае этого года. Об этом сообщает портал delfi.

В конце мая правоохранительные органы начали ведомственную проверку в связи с тем, что на борту лайнера в момент его вынужденной посадки в Минске находились два гражданина Латвии. Однако позже было решено начать уголовный процесс.

В полиции пока не уточнили, будет ли это дело расследовано в формате международного сотрудничества.

Уголовное дело заведено по разделу Уголовного кодекса о преступлениях против свободы, чести и достоинства. Он содержит нормы, предусматривающие ответственность за похищение, незаконное лишение свободы и захват заложников.

Напомним, что 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске. На борту среди пассажиров был оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич, которого после посадки вместе с его девушкой Софией Сапегой задержали по обвинению в организации массовых беспорядков.

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