«Белавиа» с 1 августа увеличивает число рейсов в Москву Фото: Сергей ГАПОН

Авиакомпания «Белавиа» с 1 августа увеличивает число рейсов в Москву. Информация об этом была размещена на сайте авиаперевозчика.

- С 1 августа авиакомпания «Белавиа» увеличивает количество рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск с 10 до 20 в неделю. Десять рейсов будут выполняться в аэропорт «Шереметьево» и еще десять – в «Домодедово», - написано в сообщении.

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