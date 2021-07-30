«Белавиа» с 1 августа увеличивает число рейсов в Москву
Фото: Сергей ГАПОН
Авиакомпания «Белавиа» с 1 августа увеличивает число рейсов в Москву. Информация об этом была размещена на сайте авиаперевозчика.
- С 1 августа авиакомпания «Белавиа» увеличивает количество рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск с 10 до 20 в неделю. Десять рейсов будут выполняться в аэропорт «Шереметьево» и еще десять – в «Домодедово», - написано в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Белавиа» с августа возобновляет рейсы в Сочи и Краснодар. Узнали цены.
В Сочи «Белавиа» возобновит рейсы с 7 августа, а в Краснодар – с 8 августа. (подробности)
Авиакомпания «Белавиа» будет чаще летать в Батуми.
С 10 августа по вторникам и средам добавятся два дополнительных перелета. (подробности)
«Белавиа» расширяет географию и увеличивает количество чартеров в Египет и Турцию.
Белорусский авиаперевозчик работает над открытием новых направлений. (подробности)