Лукашенко – о вакцинации: «Это будет добровольно, по желанию человека»

Лукашенко заявил, что в Беларуси хватает вакцин от коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июля, в пятницу, проводит встречу с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Он прокомментировал ситуацию с вакцинацией в стране, сообщает БЕЛТА.

- Мы с вами пережили полтора года пандемии коронавируса. На данный момент на повестке дня стоит вопрос о вакцинации. В Беларуси были созданы все условия для тех, кто хочет обезопасить себя и своих близких, - подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что в стране хватает вакцин.

- У нас вакцин хватает. Но это будет добровольно, по желанию человека, - отметил президент.

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