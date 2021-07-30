Когда пройдет референдум по поправкам в Конституцию Беларуси, рассказал Лукашенко

Референдум по поправкам в Конституцию Беларуси должен пройти не позже февраля будущего года. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Референдум по поправкам в Конституцию Беларуси должен пройти не позже февраля будущего года. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июля на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

Он добавил, что референдум должен пройти на образцовом уровне.

– Сейчас очень много пытаются травить разных фейков на этой почве. Еще раз подчеркиваю: мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля будущего года. Так и будет, – заявил он, его цитирует пресс-служба.

Работа над проектом новой Конституции Беларуси сейчас идет. Лукашенко назвал проект новой Конституции «концептом будущего Беларуси». Он добавил, что «все, кто хотел принять в этом обсуждении участие, были услышаны».

Читайте также:

Лукашенко – о вакцинации: «Это будет добровольно, по желанию человека»

Президент добавил, что в стране вакцин хватает (подробности).

В каком случае в Беларусь могут быть введены российские войска, рассказал Лукашенко

Он также прокомментировал обеспокоенность Запада по поводу белорусско-российских учений (подробности).

Мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями: Лукашенко прокомментировал ситуацию со свободой слова в Беларуси

По его мнению, свобода слова в республике «переросла в экстремистскую деятельность» (подробности).