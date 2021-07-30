«Это беспредел»: белорусская легкоатлетка сообщила, что ей придется выступать на Олимпиаде в трех дисциплинах, а не в двух

Белорусская легкоатлетка сообщила, что вместо двух дистанции, ее заявили в три. Фото: sportpanorama.by

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая заявлена на Олимпийских играх на дистанции 100 и 200 метров, сообщила, что ей придется выступать и в третьей дисциплине – 4 по 400 метров. Об этом сообщает издание «Прессбол» со ссылкой на Инстаграм спортсменки.

- Я только что узнала новость о том, что на Олимпиаде я буду бежать еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше руководство все за нас решило. Но почему мы должны отвечать за эти косяки? Почему я должна эти проблемы решать? При этом я пишу начальнику команды, а он мне не отвечает, - сказала Тимановская.

Спортсменка добавила, что руководство «накосячило с девчонками, у которых не хватает достаточного количества тестов, чтобы прилететь на первую Олимпиаду».

- Вы у девочек отняли мечту. Они ведь готовились к Олимпиаде. Кто понесет ответственность за это? Это же беспредел, - заявили Тимановская.

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