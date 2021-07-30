Опасные пирожные со сгущенкой российского производства запретили продавать в Беларуси. Фото: pixabay

Пирожные с недопустимыми консервантами продавали в Могилеве. Об этом сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Некачественные пирожные «Снежок» российского производства обнаружили в ходе проверки одного из предприятий областного центра. Специалисты рассказали, что эти кондитерские изделия не соответствуют по безопасности требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

– В состав кондитерской начинки «сгущенное молоко», использованной при производстве пирожного, входит заявленный изготовителем в маркировке консервант Е235, применение которого не допускается при ее изготовлении, – уточнили в инспекции, передает БЕЛТА.

Госстандарт запретил ввоз и продажу этой продукции на территории Беларуси.

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