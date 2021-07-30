Книга Виктора Мартиновича «Рэвалюцыя» появилась в конфискате Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Книга Виктора Мартиновича «Рэвалюцыя» появилась в конфискате и стоит 28 рублей 52 копейки. Там также указано, что книга б/у, без видимых дефектов. В то же время на сайте книжного интернет-магазина ее стоимость составляет 18 рублей.

Данную ситуацию прокомментировал писатель Виктор Мартинович.

- На сайте магазинов-конфискатов появился любопытный товар – моя последняя книга «Рэвалюцыя». И вроде новость хорошая, раз продают книгу через спецторг, значит товар «чистый», допущенный к реализации, хоть и «б/у, без видимых дефектов. А вот с другой стороны, это что-то из деликатных хорроров Найта Шьямалана: видеть написанную тобой книгу в разделе «Каталог конфиската – Печатная продукция», - написал на своей странице в Facebook Мартинович.

Книга Виктора Мартиновича «Рэвалюцыя» появилась в конфискате – стоимость вас удивит. Фото: скриншот с сайте konfiskat.by

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