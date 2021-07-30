« Говорят, печенюшками какими-то угостил»: Лукашенко отреагировал на встречу Байдена с Тихановской

Политическая поддержка «беглых», как видим, ни к чему не привела, считает Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент Александр Лукашенко высказал свое мнение о встрече президента США Джо Байдена с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

– Политическая поддержка «беглых», как видим, ни к чему не привела и свелась к их бесконечным гастролям в духе «Байден нам поможет». Говорят, печенюшками какими-то угостил, – сказал Лукашенко 30 июля во время встречи с активом местной вертикали, его слова приводит пресс-служба.

Лукашенко считает, что следующим шагом может стать давление на партнеров Беларуси.

– В этих условиях нам важно оставаться надежным, последовательным и предсказуемым субъектом международных отношений, неукоснительно соблюдать договоренности с дружественными странами, – заявил он.

Напомним, что встреча Джо Байдена и Светланы Тихановской в Белом доме состоялась в США 28 июля. После переговоров Тихановская рассказала, что прием получился очень теплым, американский лидер после завершения встречи даже вернулся и угостил ее печеньем. Кроме того, Байден по итогам заявил, что «США поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека».

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