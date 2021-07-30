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Политика30 июля 2021 16:30

Лукашенко насчитал шесть направлений, по которым проводят попытки «расшатать белорусское общество»

По его мнению, белорусское государство оказалось сильнее технологий цветных революций
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
По мнению Лукашенко, белорусское государство оказалось сильнее технологий цветных революций. Фото: president.gov.by

По мнению Лукашенко, белорусское государство оказалось сильнее технологий цветных революций. Фото: president.gov.by

Попытки расшатать общество, дезориентировать людей в настоящее время продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях, считает президент Беларуси Александр Лукашенко. Такое заявление он сделал 30 июля во время встречи с активом местной вертикали, где обсуждались актуальные вопросы общественно-политической обстановки.

По мнению Лукашенко, белорусское государство оказалось сильнее технологий цветных революций.

– Все, что мы прошли, – эо не спонтанные атаки, а последовательная и скоординированная политика Запада. Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях, – считает Лукашенко, его цитирует БЕЛТА.

По его словам, первое направление – это военные угрозы.

– Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО, – заявил он.

Лукашенко добавил, что «выстроенная за годы независимости система безопасности и обеспечения обороноспособности, последовательная миролюбивая политика, международные договоренности создают нам задел для отражения военных угроз».

Второе направление, где пытаются «расшатать общество», по мнению Лукашенко, – это внешнеполитическое давление.

– Попытки дискредитации нашей страны на международной арене не прекращаются с августа прошлого года. Мы наблюдаем серию бессмысленных демонстративных демаршей, особенно по периметру границ, – высказал мнение он.

Лукашенко ожидает, что следующим шагом будет давление на партнеров Беларуси.

Третье направление, как заявил он, – это попытки уничтожить экономику через санкции. Лукашенко отметил, что с таким размахом ограничительных мер Беларусь еще не сталкивалась, хотя и не драматизирует ситуацию.

– Они как бы нащупывают наши болевые точки. Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее. Но главная цель – оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания и вызвать недовольство белорусов, – заявил Лукашенко.

Лукашенко ожидает, что следующим шагом будет давление на партнеров Беларуси. Фото: president.gov.by

Лукашенко ожидает, что следующим шагом будет давление на партнеров Беларуси. Фото: president.gov.by

Еще одно направление, по его мнению, – это подрыв изнутри.

– Начали, знаете когда и с чего. Дошли до заговоров, перешли к попыткам терактов, угрозам минирования. Это звенья одной цепи и далеко не весь их арсенал. Как показывают вскрытые факты, все эти действия не имеют реальной социальной основы. Модераторы находятся за границей. Это наши беглые и их иностранные кураторы, – сказал Лукашенко.

Он добавил, что пятое направление – это информационные атаки.

– Сегодня уже все должны понимать, с какой конкретной целью по всей стране создавались ангажированные информационные ресурсы: сайты, Telegram-каналы, видеоблоги, группы в социальных сетях, мессенджеры. Вся Беларусь была окутана этой сетью, – заявил он, назвав в качестве шестого направления «расшатывания общества» мягкую силу. По его мнению, это некоммерческие организации.

– Выявлена четкая закономерность: рост количества некоммерческих организаций – это маркер подготовки цветных революций. Под видом благотворительности, социально значимых проектов, –убежден он.

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