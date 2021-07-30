Лукашенко насчитал шесть направлений, по которым проводят попытки «расшатать белорусское общество»

По мнению Лукашенко, белорусское государство оказалось сильнее технологий цветных революций. Фото: president.gov.by

Попытки расшатать общество, дезориентировать людей в настоящее время продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях, считает президент Беларуси Александр Лукашенко. Такое заявление он сделал 30 июля во время встречи с активом местной вертикали, где обсуждались актуальные вопросы общественно-политической обстановки.

По мнению Лукашенко, белорусское государство оказалось сильнее технологий цветных революций.

– Все, что мы прошли, – эо не спонтанные атаки, а последовательная и скоординированная политика Запада. Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях, – считает Лукашенко, его цитирует БЕЛТА.

По его словам, первое направление – это военные угрозы.

– Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО, – заявил он.

Лукашенко добавил, что «выстроенная за годы независимости система безопасности и обеспечения обороноспособности, последовательная миролюбивая политика, международные договоренности создают нам задел для отражения военных угроз».

Второе направление, где пытаются «расшатать общество», по мнению Лукашенко, – это внешнеполитическое давление.

– Попытки дискредитации нашей страны на международной арене не прекращаются с августа прошлого года. Мы наблюдаем серию бессмысленных демонстративных демаршей, особенно по периметру границ, – высказал мнение он.

Лукашенко ожидает, что следующим шагом будет давление на партнеров Беларуси.

Третье направление, как заявил он, – это попытки уничтожить экономику через санкции. Лукашенко отметил, что с таким размахом ограничительных мер Беларусь еще не сталкивалась, хотя и не драматизирует ситуацию.

– Они как бы нащупывают наши болевые точки. Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее. Но главная цель – оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания и вызвать недовольство белорусов, – заявил Лукашенко.

Лукашенко ожидает, что следующим шагом будет давление на партнеров Беларуси. Фото: president.gov.by

Еще одно направление, по его мнению, – это подрыв изнутри.

– Начали, знаете когда и с чего. Дошли до заговоров, перешли к попыткам терактов, угрозам минирования. Это звенья одной цепи и далеко не весь их арсенал. Как показывают вскрытые факты, все эти действия не имеют реальной социальной основы. Модераторы находятся за границей. Это наши беглые и их иностранные кураторы, – сказал Лукашенко.

Он добавил, что пятое направление – это информационные атаки.

– Сегодня уже все должны понимать, с какой конкретной целью по всей стране создавались ангажированные информационные ресурсы: сайты, Telegram-каналы, видеоблоги, группы в социальных сетях, мессенджеры. Вся Беларусь была окутана этой сетью, – заявил он, назвав в качестве шестого направления «расшатывания общества» мягкую силу. По его мнению, это некоммерческие организации.

– Выявлена четкая закономерность: рост количества некоммерческих организаций – это маркер подготовки цветных революций. Под видом благотворительности, социально значимых проектов, –убежден он.

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