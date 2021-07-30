Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 июля 2021 года: более тысячи новых случаев COVID-19 и 10 смертей за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси
Фото: Инна КОРСАК
В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 30 июля. За сутки было выявлено 1184 пациента с положительным тестом на COVID-19.
С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 445 048 человек.
В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1112 человек.
Всего в Беларуси на 30 июля коронавирусной инфекцией переболели уже 439 162 пациента.
- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 445 пациентов, - рассказали в Минздраве.
В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 7 миллионов 276 тысяч 318. За последние сутки провели 17 168 тестов.
В Минздраве также проинформировали, что первую дозу вакцины против коронавируса получили уже более 1,38 миллиона человек, из них более 947,4 тысяч человек прошли полный курс вакцинации.
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