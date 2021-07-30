Десять машин столкнулись в Минске – двое пострадавших попали в больницу

Десять машин столкнулись в Минске. Фото: ГАИ

Около девяти часов утра водитель автомобиля «Ниссан», двигаясь по проспекту Независимости со стороны МКАД в направлении улицы Калиновского, при перестроении в крайнюю левую полосу для движения не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген» и вблизи дома № 161б совершил с ним столкновение.

«От удара «Фольксваген» выехал на полосу встречного движения и совершил ряд столкновений с двигавшимися в прямом встречном и попутном направлении авто. Столкнулись десять единиц транспорта. В результате ДТП пострадали два человека, которые доставлены в медицинское учреждение. На месте работают следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома и сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД г.Минска. Проводится проверка», – рассказали подробности в ГАИ.

Там напомнили водителям, что при перестроении, выезде на трамвайные пути, съезде с них водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения.

При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа. Этим правилом должен руководствоваться водитель, транспортное средство которого съезжает с трамвайных путей.

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