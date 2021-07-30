В Беларуси с 30 июля прекращает свою деятельность Гёте-институт. Фото: скриншот с сайта Гёте-института

В Беларуси с 30 июля 2021 года прекращает свою деятельность Гёте-институт. Информация об этом была опубликована на официальном сайте института.

- Гёте-институт очень сожалеет о решении правительства Беларуси. 157 представительств организации свободно работают по всему миру и впервые сталкиваются с подобным развитием событий. Мы очень надеемся на то, что в скором времени сможем продолжить работу в Беларуси, - прокомментировал генеральный секретарь института Йоханесс Эберт.

В Минске Гёте-институт является учреждением культуры ФРГ. В Минске он работал на протяжении 27 лет. Организация работает в 98 странах мира и помогает изучать немецкий язык, а также поддерживать культурное сотрудничество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси начали ликвидацию некоммерческих организаций – среди них «Имена» и «Пресс-клуб».

Ранее стало известно о том, что в Верховный суд был направлен иск от Минюста о ликвидации БАЖ и «ПЕН-центра». (подробности)

Обыски у белорусских правозащитников, юристов и общественных деятелей 14 июля: силовики пришли в полтора десятка организаций.

Обыски проводили в Минске и регионах, некоторых представителей правозащитных и других организаций увезли на допросы. (подробности)

Лукашенко: «Мы на небольшую страну получили под две тысячи НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов».

Президент Беларуси высказался о негосударственных и неправительственных организациях, которые работают в Беларуси. (подробности)