В Кремле отреагировали на встречу Байдена и Тихановской

Светлана Тихановская встретилась 28 июля с президентом США Джо Байденом

Встреча президента США Джо Байдена и экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не оказывает влияние на происходящее в Беларуси, заявил 30 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что такие встречи – это право Байдена, Москва не намерена вмешиваться в график американского лидера. По словам Пескова, остается неясным статус главы белорусской оппозиции Светланы Тихановской на данных переговорах.

– Здесь вопрос один – кого представляет госпожа Тихановская. С кем встречается президент США – это его суверенное право, и здесь мы не можем, и не собираемся, и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело, – цитирует слова Пескова «РИА Новости».

Напомним, что 28 июля Байден принял Тихановскую в Белом доме. Президент США тогда заявил, что Вашингтон поддерживает белорусский народ «на его пути к демократии и всеобщим правам человека».

Ранее встречу Байдена и Тихановской прокомментировал президент Беларуси Александр Лукашенко.

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