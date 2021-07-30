Цены на всю «молочку» разрешили повысить в Беларуси почти на 5%

Цены на молочную продукцию можно будет повысить до конца августа 2021 года Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Беларуси разрешили повысить цены на молочную продукцию, но не более, чем на 4,9% по отношению к показателям на 28 февраля 2021 года, об этом сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) 30 июля.

Как сообщили в министерстве, такое решение одобрила комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совете министров «в целях компенсации роста затрат на производство (ввоз) и (или) реализацию молока и молочных продуктов».

Цены разрешается поднять на молоко, кефир, сметану, творог, твердые и полутвердые сыры, животное масло. Также согласовано повышение цен на маргарин.

В МАРТ отметили, что повысить цены смогут юридические лица всех форм собственности, а также ИП, которые ввозят и (или) реализуют молочную продукцию на внутреннем рынке страны.

Цены на «молочку» можно будет повысить до 31 августа 2021 года.

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