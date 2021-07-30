«Учреждения экстремистской направленности»: прокуратура ликвидировала еще четыре общественных организации

Прокуратура ликвидировала еще четыре общественных организации.

- Надзор прокуратуры Бреста обеспечил ликвидацию 4 учреждений экстремистской направленности, сообщает Генпрокуратура Беларуси. Так, по информации прокуратуры Бреста администрациями Ленинского и Московского районов ликвидированы четыре организации: просветительское социально-информационное учреждение «РАВЕНСТВО и СПРАВЕДЛИВОСТЬ», культурно-просветительское учреждение «Брестский Аазис», культурно-просветительское учреждение «ЕВРОПЕЙСКАЯ БРАМА» и информационно-консалтинговое учреждение «Агентство Пропус».

Сообщается, что основанием для ликвидации стала «деятельность названных субъектов не отвечала указанным в их уставах целям и предмету».

- Как установлено, от имени учреждения «Агентство Пропус» фактически готовились и реализовывались противоправные действия, в том числе массовые беспорядки, иные экстремистские проявления в отношении Беларуси, публиковались призывы к введению санкций и экономическому давлению на страну, иным шагам во вред национальной безопасности, - сказано в сообщении. - Учреждение «Брестский Аазис» проводило мероприятия во взаимодействии с информационно-консалтинговым учреждением «Агентство регионального развития «Дзедзич» (ликвидировано решением администрации Ленинского района Бреста от 2 июля 2021 года), а также гражданами, в отношении которых прокуратура города уже приняла меры реагирования. Они занимались деятельностью, которая вела к повышению напряженности в обществе, способствовала созданию атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждала к агрессии. Аналогичные нарушения выявлены в деятельности остальных ликвидированных учреждений.

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