Медики: наличие астмы и аллергического ринита не осложняет течение COVID-19

Медики рассказали о связи астмы и коронавируса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наличие у пациента астмы и аллергического ринита не является фактором, который может осложнить течение COVID-19. Об этом сообщил главный внештатный детский аллерголог Минздрава Дмитрий Буза во время пресс-конференции 29 июля.

– Если у человека есть аллергопатология, связанная с поражением дыхательной системы, нужно соблюдать рекомендации врача касательно базисной терапии. Если астма или аллергический ринит находятся под контролем, то протекание коронавирусной инфекции не будет отличаться от тех случаев, когда этих заболеваний нет, – рассказал Буза.

С началом пандемии врачи опасались, что пациенты с различными формами аллергии будут тяжелее болеть коронавирусом, но таких данных нет. Наоборот, пациенты, которые контролируют течение бронхиальной астмы (носят маски, соблюдают все правила защитных мероприятий), переносят коронавирус легче, чем люди с другими хроническими заболеваниями, такими как диабет или онкология.

Во время пресс-конференции также отметили, что во время обострения аллергии нельзя делать прививку от коронавируса – нужно переждать пик и потом вакцинироваться.

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