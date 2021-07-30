Следственный комитет Беларуси: с августа 2020 года возбуждено 4,7 тысяч «протестных» уголовных дел.

Следственный комитет Беларуси сообщил о том, что с августа 2020 года возбуждено 4 691 уголовное дело, связанное с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность, умышленным уничтожением и повреждением имущества, насилием и угрозами в отношении должностных лиц и членов их семей.

- Следственный комитет совместно с заинтересованными органами продолжит выявление и привлечение к уголовной ответственности радикалов, экстремистов, тех, кто посягал на суверенитет и общественную безопасность страны, – отметил председатель СК Дмитрий Гора. – Ответственность таких лиц неотвратима. Это была и будет принципиальная позиция Следственного комитета.

Также Дмитрий Гора обратил внимание, что наравне с принятием дополнительных мер по расследованию уголовных дел экстремисткой направленности, руководителям следственных подразделений необходимо сосредоточить усилия, в том числе и на совершенствовании следственной деятельности по противодействию киберпреступности.

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