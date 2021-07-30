В МВД Беларуси прокомментировали видео с жестоким задержанием студента БНТУ из Африки.

30 июля в интернете стало распространяться видео, на котором двое людей в форме милиции скручивают темнокожего парня. Сообщалось, что парень перешел дорогу в неположенном месте, после чего попал в поле зрения милиционеров. Но поскольку русского языка он не знал, он пошел в свое общежитие БНТУ, в фойе которого его и задержали. На видео видно, как милиционеры делают парню две подсечки, после чего валят на пол и скручивают.

Инцидент прокомментировали в МВД:

События происходили 21 июля, сообщает телеграм-канал «Милиция Минска». - Студент БНТУ, гражданин Гвинейской Республики был задержан правоохранителями за совершение административного правонарушения. При задержании он оказал неповиновение законным требованиям сотрудников, на что к иностранному гражданину была применена физическая сила и спецсредства. В настоящий момент проводится проверка, студент отпущен.

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