КГБ предупредил о готовящихся в Беларуси терактах. Фото: БЕЛТА

КГБ располагает достоверными сведениями о том, что за границей планируют атаки на территории Минска, Минской, Гродненской и Брестской областей, об этом, как сообщает «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на главу КГБ Ивана Тертеля.

Как рассказал глава ведомства, белорусским спецслужбам стало известно о том, что в настоящее время за рубежом планируется ряд акций, подобных тем, чтобы предотвращены ранее в Минске.

– Заказчики и исполнители нам известны, работа по документированию и пресечению их преступной деятельности находится в активной фазе. Подробности в свое время доведем до общественности, – заявил Тертель.

Он также считает, что спецслужбам некоторых западных стран известно о планах террористов, но каких-либо действий по ограничению их активностей на своей территории не предпринимают.

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