Сигареты подорожают в Беларуси с 1 августа. Вот на какие торговые марки поднимут цены

Цены на сигареты повышаются в Беларуси с 1 августа Фото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторые марки сигарет подорожают с 1 августа в Беларуси, об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам Беларуси.

Сигареты «Фэст» и «Фэст 7» гродненской табачной фабрики «Неман» подорожают на 6 копеек, сигареты Minsk city, Minsk capital вырастут в цене на 5 копеек, некоторые виды сигарет NZ станут дороже на 5-15 копеек.

Табачная фабрика «Табак-инвест» также поднимет стоимость своей продукции – на 20 копеек станут дороже сигареты Mac, LD Compact Lounge и Richmond Compact дорожают на 15 копеек. Сигареты «Корона», наоборот, станут дешевле на 5-10 копеек.

«Интер Тобакко» поднимает на 6 копеек цены на сигареты Bond.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

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