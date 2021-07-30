ВОЗ: штамм «дельта» не отличается повышенным уровнем смертности

ВОЗ не выявила повышенный уровень смертности от штамма «дельта» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

ВОЗ не обнаружила повышенный уровень смертности от штамма «дельта». Об этом сегодня на брифинге заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, ее слова приводит БЕЛТА.

Эксперт отметила, что штамм «дельта» действительно вызывает у специалистов обеспокоенность, поскольку он более заразен, чем вариант коронавируса «альфа». Рядом лабораторных исследований было подтверждено, что «дельта» распространяется быстрее.

– В то же время мы не зарегистрировали повышенный уровень смертности, – сказала ван Керкхове.

Она также отметила, что самым действенным способом для защиты от заражения, в том числе и штаммом «дельта», является вакцинация.

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Однако делать прививку от коронавируса в период обострения аллергии не рекомендуют (подробности).