Еще 7 белорусских телеграм-каналов признали экстремистскими.

- Органами прокуратуры проанализированы размещенные в чатах и каналах мессенджера Telegram «Своя Жабинка», «Навiны Бярозы», «Береза 97%», «Белоозерск 97%», «БЕШЕНКОВИЧИ вчера сегодня завтра», «Уручье 97pro», «Узда, Узденский район» информационные сообщения.Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам и хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь, сообщает Гепрокуратура Беларуси. - В связи с этим на основании закона «О противодействии экстремизму» органами прокуратуры подготовлены и направлены в суды заявления о признании информационной продукции названных ресурсов экстремистскими материалами.

Сообщается, что судами удовлетворены заявления прокуроров в полном объеме и допущены немедленные исполнения решений, копии которых направлены в Мининформ для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Беларуси.

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