FRONTEX направил дополнительные силы на охрану границы Литвы с Беларусью. Фото: Frontex

Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex) разместило дополнительно 60 офицеров постоянного корпуса на границе Литвы и Беларуси, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Frontex.

В июле 2021 года Литва обратилась в Frontex с просьбой помочь урегулировать ситуацию с мигрантами на литовско-белорусской границе.

– Всего в Литве сейчас находится 100 офицеров, 30 патрульных машин и два вертолета. На следующей неделе Вильнюс посетят эксперты Европейского центра по возвращению Frontex, которые поделятся информацией о типах операций по возврату и обсудят возможную поддержку Frontex, – сказали в агентстве.

Там также отметили, что офицеры постоянного корпуса будут помогать литовским коллегам проводить пограничное наблюдение, регистрировать и проверять нелегальных мигрантов, пересекающих границу.

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С начала года на белорусско-литовской границе задержано почти три тысячи нелегальных мигрантов (подробности).