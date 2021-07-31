Александр Лукашенко заявил, что владелец IT-компании PandaDoc Микита Микадо финансировал протесты. Фото: bbc.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июля, в пятницу, провел встречу с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Он заявил, что владелец IT-компании PandaDoc Микита Микадо финансировал протесты. Об этом сообщает пресс-служба президента.

- Он (Микита Микадо – Ред.) понятия не имеет, что происходит в Беларуси. Посмотрел бы, что у них там на улицах происходит – в упор просто расстреливают (Микадо проживает в Лос-Анджелесе). Взял бы и открыл там счет для финансирования тех, кто в знак несогласия готов отказаться от полицейского значка (это они подкупали главу МВД Ивана Кубракова, который до октября 2020 года работал в должности начальника ГУВБ Мингорисполкома – Ред.), чтобы он и его люди погоны сняли и отказались от них. Если вы все то, что Микита Микадо творил в Беларуси за счет собственных денег, было бы там, то за ним бы пришли. И он бы штаны не успел надеть и ноутбук закрыть, - подчеркнул Лукашенко.

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