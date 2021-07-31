Лукашенко созванивался с Патриархом Кириллом – вот что они обсудили

Лукашенко созванивался с Патриархом Кириллом Фото: Оксана БРОВАЧ

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 30 июля, созванивался с Патриархом Кириллом. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

- Александр Лукашенко и Патриарх Кирилл обсудили ситуацию в Беларуси и России, межконфессиональные отношения, а также положения дел в церкви в целом, - написано в сообщении.

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