Директор и юрист «Офиса по правам людей с инвалидностью» освобождены из-под ареста под поручительство. Фото: скриншот с сайта
Директору организации «Офис по правам человека с инвалидностью» Сергею Дроздовскому и юристу Олегу Граблевскому была изменена мера пресечения.
- В отношении меня и Олега Граблевского были изменена мера пресечения: мы из-под ареста вышли под поручительство, - написал на своей странице в Facebook Дроздовский.
Он также добавил, что следствие продолжается.
Напомним, что в январе 2021 года ДФР КГБ сообщал о том, что проводится проверка в отношении должностных лиц «Офиса по правам людей с инвалидностью».
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