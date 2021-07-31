«Доказал, что тебе нет равных!»: Лукашенко поздравил батутиста Литвиновича с золотой медалью на Олимпиаде

Лукашенко поздравил батутиста Литвиновича с золотой медалью на Олимпиаде. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил батутиста Ивана Литвиновича, который завоевал первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в прыжках на батуте. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

- В соперничестве с самыми сильными атлетами планеты, ты смог продемонстрировать великолепное мастерство, удивительную силу духа и волю к победе. Ты доказал, что тебе нет равных, - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также поздравил с триумфом тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой.

- Вашими победами гордятся белорусы! – сказано в поздравлении.

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