В РНПЦ психического здоровья произошло задымление – эвакуировали 420 пациентов. Фото: БЕЛТА

В Министерстве здравоохранения рассказали, что 31 июля в районе 7 утра в РНПЦ психического здоровья сработала система пожарооповещения. Проводилась эвакуация людей. Подробности случившегося опубликовали в телеграм-канале Минздрава.

- Дежурные медицинские работники в субботу, 31 июля, обнаружили в одном из корпусов задымление. На помощь медикам прибыли 9 машин МЧС. Было эвакуировано 420 пациентов и 40 медработников, - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что спасатели сработали оперативно и источник задымления был найден.

- На данный момент все пациенты уже вернулись в свои палаты. Проводится служебное расследование ситуации, - отметили в Минздраве.

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