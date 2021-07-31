Главный тренер батутистов Ольга Власова разочарована судейством: бронза должна быть у Гончарова

Власова - главный конструктор побед в прыжках на батуте. Фото: ctv.by

Белорусская сборная по прыжкам на батуте в очередной раз подтвердила, что равных ей нет. Иван Литвинов выиграл золото. А вот олимпийский чемпион Владислав Гончаров занял обидное четвертое место.

Творец наших успехов, главный тренер Ольга Власова разочарована таким решением судей:

«Очень рада, что наша команда по прыжкам на батуте принесла нашей стране золотую медаль. И мы дали толчок для наших спортсменов равняться на нас, не боятся ничего и смело идти к победе. Я понимала, что мы можем претендовать на две медали. И очень жаль, что судьи оценили Влада на ступеньку меньше. Я считаю, что бронзовая медаль была его», - сказала она Teamby.